Uyuşturucu Satıcıları Suçüstü Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve temin eden iki kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üst aramalarında 5 gram esrar ve satıştan elde edildiği belirlenen 65 TL paraya el konuldu. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.