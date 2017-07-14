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Uyuşturucu Satıcılarına 18 Yıl 9’ar Ay Hapis Cezası

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Uyuşturucu Satıcılarına 18 Yıl 9’ar Ay Hapis Cezası
Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ticareti yapan 5 şahsın her birine 18 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Adıyaman'da sentetik uyuşturucu ticareti yapan 5 şahsın her birine 18 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde sentetik uyuşturucu madde naklederken yakalanan 5 şahsın mahkemeleri sonuçlandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava neticesinde R.B., A.Ç., M.H. ile E.G. ve N.D. isimli sanıkların her birine "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

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