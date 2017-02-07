  • BIST 87.746
  • Altın 147,462
  • Dolar 3,7271
  • Euro 3,9696
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor

Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

» »
Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon
Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanırken,...

Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanırken, şüpheliler üzerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 16 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 31 adet av fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 53 fişek bonzai uyuşturucu maddesi, 40 adet extacy uyuşturucu hap, 2 fişek esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet yarısı içilmiş esrarla karışık sigara, 20 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.

Şüphelilerden biri başka bir suçtan aranması olduğundan adli makamlara sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de Fetö Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı07 Şubat 2017 Salı 15:48
  • Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon07 Şubat 2017 Salı 15:48
  • Fetö’nün Emniyet Yapılanmasına İlişkin 92 Polis Hakkında İddianame Hazırlandı07 Şubat 2017 Salı 15:48
  • Afyonkarahisar Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu07 Şubat 2017 Salı 15:43
  • Eşini Öldüren Kocaya 19 Yıl Hapis07 Şubat 2017 Salı 15:33
  • Maden Ocağında İş Kazası07 Şubat 2017 Salı 15:33
  • Antalya’da Fetö’den 7 Tutuklama07 Şubat 2017 Salı 15:33
  • “Kurtlar Vadisi Darbe” Soruşturması Takipsizlikle Sonuçlandı07 Şubat 2017 Salı 15:33
  • Küçük Yağmur’a Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs Tutuklandı07 Şubat 2017 Salı 15:23
  • Bakkaldan 7 Bin Liralık Malzeme Çalındı07 Şubat 2017 Salı 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti