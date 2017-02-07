Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanırken,...

Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanırken, şüpheliler üzerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 16 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 31 adet av fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 53 fişek bonzai uyuşturucu maddesi, 40 adet extacy uyuşturucu hap, 2 fişek esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet yarısı içilmiş esrarla karışık sigara, 20 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.

Şüphelilerden biri başka bir suçtan aranması olduğundan adli makamlara sevk edildi.