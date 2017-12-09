Uyuşturucu Satıcılarından 3’ü Tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve kaçak sigaraları piyasaya süren kişilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 5 kişiyi adliyeye sevk etti. Operasyonda gözaltına alınan Murat K., Zeynal Abidin B., Cihan S., Hüseyin Ç. ve Özkan E. sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Cihan S. ve Zeynal Abidin B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Murat K., Hüseyin Ç. ve Özkan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.