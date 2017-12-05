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Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

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Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası
Bolu'da, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ersoy Demir isimli şahıs 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ersoy Demir isimli şahıs 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin yaklaşık 6 ay boyunca takip ettikleri ve geçen Mart ayında Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde girdiği bir evde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan Ersoy Demir, tutuklu olarak yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Ersoy Demir, bugün görülen karar duruşmasında yaptığı son savunmada, üzerine oyunlar oynandığını ifade ederek, "heyetiniz tarafından, üzerime oynanan oyunların gözardı edilmemesini istiyorum. Hakkımda ifade veren ve benden uyuşturucu satın aldıklarını ifade eden tanıklar da en az benim kadar suçludur" dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ersoy Demir'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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