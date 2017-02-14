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Uyuşturucu Taciri İki Sanığa 20 Yıl 10 Ay Hapis

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Uyuşturucu Taciri İki Sanığa 20 Yıl 10 Ay Hapis
Kayseri polisince yapılan operasyon sonucu uyuşturucu maddesi bonzai ile yakalanan ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan...

Kayseri polisince yapılan operasyon sonucu uyuşturucu maddesi bonzai ile yakalanan ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan iki sanığa toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

4 Kasım 2016 günü Yunus Emre Mahallesi, Alınel Sokak'ta Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bildirilen T.A. ve O.S.'den uyuşturucu satın alan E.E. S.A. yakalandı. E.E'nin üzerinde 0.51 gram bonzai bulunması ve S.A.'nın da bonzaiyi 100 TL karşılığında T.A.'dan aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda, T.A. ve O.S. 38 UC 253 plakalı otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada 0.20 gram bonzai ele geçirildi. E.E., S.A. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. T.A. ve O.S. ise çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar T.A. ile O.S. ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.S.'ye "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 740 TL adli para cezası, diğer sanık T.A.'ya ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verdi.

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