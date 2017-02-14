Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine, C.D. isimli şahsı şehirlerarası otobüs terminalinde takibe aldı. C.D. takibin ardından Yıldırım Mahallesi'nde gözaltına alınırken çantasında ve evinde yapılan aramada, 173 uyuşturucu hap, 15,86 gram esrar maddesi, 143,88 gram Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.