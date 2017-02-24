Uyuşturucu Tacirleri Alfa’dan Kaçamadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alındı.

Polis ekipleri, MG. Ve AG. isimli şahısların İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu 16 plakalı araçla Bursa'ya getirdiğini tespit etti. Polis ekipleri Gemlik istikametinde tertibat aldı. Beklenen araç saat 04:00 civarında Gemlik otoban gişeler çıkışında görülerek takibe alındı. Yapılan operasyonda AG. ve MG. isimli şahıslar yakalandı.

Narkotik madde arama köpeği olan Alfa'nın da görev aldığı operasyonda, araçta yakalan şahısların üzerinden 2070 gram metamfetamin çıktı. Yaşı küçük olan A.G. Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından zanlılar uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.