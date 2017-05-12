Uyuşturucu Tacirlerine Polis Darbesi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uzun süre takibe aldıkları 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.K., F.O., İ.T., E.A. ve G.G., isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında satışa hazır toplam 110 fişek uyuşturucu hap ele geçirildi. "Crack" olarak tabir edilen uyuşturucu haplara el koyan Kapaklı asayiş ekipleri, şüphelileri dün Çerkezköy Adliyesine sevk etti.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden B.K., E.A. ve İ.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.G. ve F.O., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.