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Uyuşturucu Tacirlerine Toplam 25 Yıl Hapis

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Uyuşturucu Tacirlerine Toplam 25 Yıl Hapis
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu iki sanığa toplam 25 yıl hapis, 3 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu iki sanığa toplam 25 yıl hapis, 3 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Y.V. ve S.V., başka suçtan hükümlü İ.A. ile tutuksuz sanık A.D. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.V., mahkemede "Yemin ederim hiçbir zaman uyuşturucu satmadım. Yatalak dedem, hasta annem var. Onları sıkıntıya sokacak hiç kötü bir davranışım olmadı" dedi.

Diğer sanıklar da üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçunu inkar ederek, beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Y.V. ve S.V.'nin suçunu sabit görerek, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan ayrı ayır 12 yıl 6 ay hapis, bin 500'er TL adli para cezası olmak üzere toplam iki sanığa 25 yıl hapis, 3 bin TL adli para cezası verirken, mahkeme sanık İ.A. ve A.D.'nin ise uyuşturucu kullanma suçunu işledikleri kanaatine vardı.

Karar sonrası sanık yakınları adliye koridorlarında sinir krizleri geçirdi.

OLAY

28 Eylül 2016'da polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda Y.V. ile A.D. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan satışa hazır halde 6 parça şeklinde 10 gram bonzai ele geçirildi. Y.V. tutuklanırken, A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca S.V. ile İ.A.'nın yargılandığı davanın dosyaları ile bu dosya birleştirildi.

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