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Uyuşturucu ticareti ve kenevir ekmeye 13 yıl 4 ay hapis

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Uyuşturucu ticareti ve kenevir ekmeye 13 yıl 4 ay hapis
Samsun'da 150 gram esrar ve ormanlık alana ektiği 85 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan bir kişi toplam 13 yıl 4 ay hapis, 12 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde Ağustos ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları baskın sonucu Ali K.’yi yaklaşık 150 gram esrar maddesi ve ormanlık alana ektiği 85 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakaladı. Gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ali K., kendini savunarak, "Pişmanım. Uyuşturucu kullandığım için tedavi olmak istiyorum. Affınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme, Ali K.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay, "kenevir bitkisi ekmek" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay hapis, 12 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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