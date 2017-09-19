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Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale merkezde çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen İbrahim K. ile Ali Y. isimli 2 şüpheli, polis tarafından uzun süre takibe alındı. Gençlere hazırladığı paketleri 20 lira karşılığında satan şahıslar polis tarafından adreslerine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçundan mahkemeye çıkarılan İbrahim K. ile Ali Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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