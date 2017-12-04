Uyuşturucu Ticareti Yapan Bir Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik ekiplerince 17 fişek bonzai ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik ekiplerince 17 fişek bonzai ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde bir miktar bonzai ve iki adet hap elde edildi. Zanlı uyuşturucuyu İbrahimce Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıstan aldığını ifade etti. Bu ifadenin üzerine yapılan ikamet aramasında 17 fişek bonzai ve tek parça halinde 38 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 bir kişi göz altına alındı.