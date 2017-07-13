Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Geçen 18 Nisan'da Antalya'nın Zeytinköy Mahallesi'nden Alanya'ya eroin maddesi getirdiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli E.C.'yi Kestel Mahallesi Yaylayolu üzerindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin adreste yaptığı aramalarda esrar ile eroin içiminde kullanılan aparatlar, 8 adet paketlenmiş halde 3,52 gram eroin, 4,46 gram esrar ele geçilirken, şüpheli E.C. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben yıllardır uyuşturucu kullanırım"

Uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla tutuklanan E. C., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Sanık ifadesinde, "Üzerime atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmiyorum. Ben evimde bulunan esrar ve eroin maddesini kendi kullanım için bulunduruyorum. Ben yıllardır uyuşturucu kullanırım. Her türlü uyuşturucuyu da kullandım. Bu nedenle evimde uyuşturucu madde bulunuyordu. Kimseye uyuşturucu madde satmadım. Adaletinize sığınıyorum" diyerek beraatını talep etti. E.C. mahkeme heyeti tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaların ardından sanık da tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.