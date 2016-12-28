Uyuşturucu Ticaretine 6 Yıl Hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 1 kişi 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer kişi ise beraat etti.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 1 kişi 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer kişi ise beraat etti.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan B.A. ve B.B.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan B.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, B.B.ise beraat etti.