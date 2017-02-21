Uyuşturucu Ticaretine 8 Yıl 4 Ay Hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan genç 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan genç 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde 2016 yılı Ocak ayında E.A.'yı (29) esrar ile birlikte yakaladı. E.A.'nin yakınında ise bir miktar bonzai ele geçti. Olayla ilgili E.A. ve 17 yaşındaki F.B. gözaltına alındı. Her iki şahıs hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davada F.B. duruşmaya katılmazken, E.A. ise duruşmada hazır bulundu.

E.A. uyuşturucu içmediğini ve kimseye de uyuşturucu satmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti F.B.'nin beraatine karar verirken, E.A.'yi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ancak tutuklamadı.