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Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

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Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu bir kişinin üzerinde bir paket bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahsın bonzaiyi inşaat halindeki bir binanın içinde A.D.'den (26) aldığı tespit edildi. Olayla ilgili A.D. gözaltına alındı. A.D.'nin bulunduğu inşaat halindeki binanın girişinde tuğla arasına saklanmış 2 paket halinde yaklaşık 7 gram bonzai ele geçti.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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