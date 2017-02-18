Uyuşturucu Ve Gasptan Yakalanan Zanlılar Tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti ve gasp suçlarına karışan iki kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti ve gasp suçlarına karışan iki kişi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılar S.A. ve R.A.'nın gasp suçunu da işledikleri tespit edildi. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir süredir takibinde olduğu zanlıların 7 kişiyi gasp ettikleri ortaya çıktı. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, uyuşturucu ticareti yapmak ve gasp suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.