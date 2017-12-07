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Uyuşturucu Yetiştirmek İçin Evine Sera Kurdu

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Uyuşturucu Yetiştirmek İçin Evine Sera Kurdu
Bursa'da evinin çatı katında Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.

Bursa'da evinin çatı katında Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.

Olay, Nilüfer'e bağlı Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurdu. M.S.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin evinde arama yaptı. Ekipler, evin çatı katında ışıklandırma ve havalandırma düzeneği kurulu olduğunu fark etti. Detaylı arama sonucunda 375 gram esrar, 38 kök Hint keneviri, 1'er adet hassas terazi ve tüfek ele geçirildi.

Osmangazi ilçesi Beşyol mevkinde durdurulan bir araçta ise 487 gram metamfetamin ele geçirilirken, N.A. ve R.B. gözaltına alındı. Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki başka operasyonlarda ise 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi.

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