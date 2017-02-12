Uyuşturucu Zanlıları ’Sedef’ten Kaçamadı

Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik köpeği "Sedef" ile birlikte düzenlediği aramalarda 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik köpeği "Sedef" ile birlikte düzenlediği aramalarda 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda 48 plakalı bir aracın durdurulduğu öğrenildi. Araçta, narkotik köpeği "Sedef" ile birlikte arama yapıldı.

Yapılan aramalarda "Sedef'in verdiği tepki sonrasında aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 5 kilo esrar maddesi bulundu.

Araçta bulunan S.Ç. ve C.F. yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında işlem başlatıldı.