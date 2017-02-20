Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince valizinde 580 adet ecstasy hapıyla yakalanan zanlı, çıkartıldığı mahkemece...

Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince valizinde 580 adet ecstasy hapıyla yakalanan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri hemen harekete geçerek söz konusu otobüsü Vakfıkebir ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği aracılığı ile yapılan aramada zanlının valizinde 580 adet ecstasy hapı ele geçirilirken şüpheli İ.F (32) gözaltına alınmıştı.

Şüpheli İ.F, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.