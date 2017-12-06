Uyuşturucu'da Samsun beşinci

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Samsun'da yıllık suç istatistiğine bakıldığında diğer suçların içerisinde uyuşturucu kullanımı 5'inci sırada yer alıyor "dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Katılım Uygulama Projesi(UTKU)" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Uyuşturucu bağımlılarına suçlu gibi davranmadıklarını vurgulayan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Pilot il olmamız hasebiyle de bizim başarımız, diğer illerdeki yeni sistemin kurulmasında çok büyük katkı sağlayacak. Uyuşturucu kullanımı en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Samsun'da yıllık suç istatistiğine bakıldığında diğer suçların içerisinde uyuşturucu kullanımı 5'inci sırada yer alıyor. Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla uyuşturucu ile mücadelede Samsun en başarılı iller arasında. Umuyorum bu protokolünde büyük katkısı olur" diye konuştu.