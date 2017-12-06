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Uyuşturucuları Paketlerken Yakalandılar

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Uyuşturucuları Paketlerken Yakalandılar
Adana polisi bir eve yaptığı baskında skunk ve esrar paketleyen 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Adana polisi bir eve yaptığı baskında skunk ve esrar paketleyen 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu paketlendiği bilgisine ulaştı. Polis verilen adrese baskın düzenledi. Polis, şahısları tepsinin başında skunk ve esrar paketlerken yakaladı. Polis yaptığı çalışmada evde tepsi içinde 310 paket 750 gram esrar ile 140 gram skunk uyuşturucu ele geçirdi. Evde bulunan H.Ü., E.B., Ç.D., T.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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