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'Uyuşturucuya geçit yok'

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'Uyuşturucuya geçit yok'
Kırıkkale Emniyet Müdürü Çorumlu, son üç ay içerisinde zehir tacirlerine yönelik 184 kişiye işlem yapıldığını ve 50 kişinin de tutuklandığını ifade etti

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, HedefHalk Gazetesi Kırıkkale İl Temsilcisi İbrahim Akpınar'a, kentte zehir tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonlar hakkında bilgi verdi. Zehir tacirlerine adeta göz açtırmadıklarını ve önemli operasyonlar yaptıklarını vurgulayan İl Müdür Çorumlu, 184 şahsa işlem yapıldığını, 50 kişinin tutuklandığını ifade etti.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Uyuşturucu ile etkin şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Kırıkkale Emniyet Müdürü Çorumlu, "Terör örgütünün gelir kaynaklarından birisi de uyuşturucudur. Uyuşturucunun sadece tek başına narkotik bir suç olarak değil, 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ'nün bir oyunu olarak görmek gerek" dedi. Çorumlu, "Operasyonlar artarak devam ediyor. Uyuşturucu trafiğinde geçiş güzergâhı konumunda bulunan kentimizde gerek yol kontrollerinde, gerekse farklı yerlerde, ekiplerimizi uyuşturucu ele geçiriyor. Özellikle ailelerin bu konu ile ilgili olarak daha hassas davranmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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