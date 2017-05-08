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Uyuşturucuya Geçit Yok

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Uyuşturucuya Geçit Yok
Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık yarım kilo bonzai ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık yarım kilo bonzai ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın Aydoğdu Mahallesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri S.E. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada, 2 fişek bonzai maddesine konuldu, S.E. isimli şahıs yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ancak cezaevi firarisi olduğu için cezaevine teslim edildi.

Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde ise S.E. isimli şahsın belirtilen adresinde yapılan aramada, ağırlığı 512 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muratlı ilçesinde de C.T. isimli şahsı uyuşturucu madde (bonzai) içerken yakalandı. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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