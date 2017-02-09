Uyuşturucuyla Mücadele Tiyatro Sahnesinde

Maltepe Belediyesi, uyuşturucuya karşı verilen mücadeleye destek olan bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapıyor.

Maltepe Belediyesi, uyuşturucuya karşı verilen mücadeleye destek olan bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapıyor. Tiyatro Yeniden ekibinin madde bağımlılığına karşı mücadelenin önemine dikkat çeken "Çalıntı Düşler" isimli gençlik oyunu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in danışmanlığındaki oyunu Dersu Yavuz Altun yazıp yönetti. Oyun, "Hedef Sensin" projesi kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak izleyicilerle buluşuyor. Maltepe Belediyesi'nin katkılarıyla Maltepe'deki ortaöğretim kurumu öğrencileri için sahnelenen oyuna, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından da destek veriliyor.

"Hayatınıza sahip çıkın"

Sevgisizlik, yalnızlık, şiddet ve madde bağımlılığının ele alındığı oyunda gençlere, "Hayatınıza sahip çıkın" çağrısında bulunuldu. Müziklerini Neylan Özgüle ve Melih Serhat Soyyiğit'in hazırladığı oyunda Çağlar Tüfekçi, Öze Solak, Emre Saka, Harun Özüağ, Arife Gemlik ve Cengiz Şahin rol aldı. Oyunun gösteriminden sonra "Hedef Sensin" projesi kapsamında hazırlanan, eğitim kitapçıkları izleyicilere verildi.