Uyuşturucuyla Mücadelede Öğrencilerin Farkındalık Gösterisi

Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan etkinlikte öğrencilerin gösterdiği performans izleyenlerin beğenisini...

Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan etkinlikte öğrencilerin gösterdiği performans izleyenlerin beğenisini kazandı.

Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Tayyare meydanında ve Cuma pazarının çeşitli noktalarında sergilendi. Öğrencilerin aynı anda uyuşturucu ve madde bağımlılarının yaşadıklarına dikkat çekmek için aynı anda baygınlık geçiriyor gibi yaparak olayı canlandırdılar. Öğrencilerin gösterileri gerçeğini aratmadı. Cuma pazarını gezen vatandaşlar yerde baygın vaziyette yatan çocukları görmeleri üzerine 112 ve 155 acil durum hatlarına hemen ihbarda bulunurken bir grup vatandaş yaşananları şaşkın bakışlarla izledi. Yaşanan olayın uyuşturucuyla mücadelede farkındalık amacıyla gerçekleştiğini öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Daha sonra Tayyare meydanında toplanan öğrenciler, kaymakamlık binası önüne kadar "Bağımlı olma özgür ol, uyuşturucuya hayır" sloganlarıyla yürüdüler. Kaymakamlık önünde sona eren farkındalık yürüyüşünde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Osmaneli ilçesinde böyle etkin bir proje yapmış olduğunuz için hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Madde bağımlılığındaki asıl mücadele bu bağımlılığa hiç başlamamaktır. Hiç başlamamak için de değerli belediye başkanımızın söylediği gibi sportif ve sanatsal faaliyetler ile enerjinizi buraya harcayacaksınız. Bir şeye olan sevgimizi ancak başka bir şeye olan sevgimizle yok edebiliriz. Yaşama tutunmayı seveceksiniz, etrafınızdaki insanı insan olduğu için seveceksiniz ki bağımlı olmaktan kurtulacaksınız. Ya özgür olacaksınız, ya maddeye bağımlı olacaksınız. Özgür olmaya ve yaşama bağlanmayı tercih eden hepinizi bu farkındalık gösterisi için yürekten kutluyorum. İlçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze böyle bir farkındalık çalışması için kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Münür Şahin ise "Ben de öncelikle öğrencilerimize bu uyuşturucu ile mücadele konusundaki göstermiş oldukları farkındalık için teşekkür ediyorum. Madde bağımlılığı konusunda kaymakamımız ve müdürümüz ile mücadeleye devam ediyoruz. Hiç boşluk vermeden de devam etmemiz lazım. Bu anlamda spor ve eğitim bunun en büyük ilacıdır. Bunun için de tüm gençlerimizi boş zamanlarını değerlendirmek için spor yapmaya davet ediyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra Kaymakam Edip Çakıcı, "İlçemizde bugün güzel bir farkındalık çalışması oldu. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu madde bağımlılığı hem dünyada, hem Türkiye'de, hem ilçemizde büyük sorun haline geldi. Sade kamu kurumlarının çalışması yetmiyor, ailelerin de evlatlarına sahip çıkması gerekiyor. Gerçekten ailelere yönelik yapılan bu farkındalık çalışması bugün çok etkili oldu diye düşünüyorum. Yaklaşık 100 kişi olarak pazarın çeşitli yerlerine dağıldınız güzel bir uygulamaya vesile oldunuz. Ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek teşekkürlerini iletti.