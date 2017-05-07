Uyuşturucuyla Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrulusunda Ö.H.'yi (44) takibe aldı. Bir kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen Ö.H. gözaltına alındı. Ö.H.'nin aracında yapılan aramada 85 gram esrar ve 3 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan Ö.H., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.