ÜZERİMİZE OYNANIYOR

Spor bakanlığını Samsun’lular yaptığından beri sürekli Samsunspor mağdur ediliyor.

Sanki “biz bakan takmayız der gibi”

Son oynadığımız Göztepe maçında hakemin oyunu sadece 3 dakika uzatmasının hesabı mutlaka sorulmalı.

Bizler bakanımız var onu ezmeyelim diye bu zamana kadar sessiz kaldık ama yeter artık.

Samsunspor’a yapılanlardan bıktık usandık.

Bu sene uygulamaya konulan “futbolcu sağlığı herşeyden önemlidir” de, bu durum suistimal edilmezse.

Bu durum bazı takımlar tarafından çok suistimal edilmekte.

Buna iki örnek verelim ikisini de biz yaşadık.Biri, sezonun ilk maçı olan Adanademirspor maçıydı.

Oyuncular yattı durdu hakem çaresizce oyunu durdurdu. Ve uzatmayı da çalınan zamana göre çok kısa tuttu.Göztepe maçı da hemen hemen aynı oldu Göztepe’li oyuncuların duran toplarda çaldığı zamanı saymasak bile kalecinin sakatlanması en az 3 dakikaydı,oyuncu değişiklikleri de zaten bir standarda bağlanmış yarım dakika en az 10 kere de oyuncular sakatlık numarası yaptılar oyun durdu çoğunda sağlık ekibi sahaya girdi.

Bizim oyuncuların itirazı üzerine hakem her seferinde saatini göstererek oyunun sonuna ilave edeceğim işareti yaptı.

Ve hakem olarak maçı yöneten ahlaksız herif maçı sadec 3 dakika uzattı.Ondan sonra da taraftar çıldırdı.Hakemin kötü yönetimini sormayacağım ama bu maçı nasıl, hangi kritere göre 3 dakika uzattı

Bunu merak ediyorum.Yönetim bu işin üzerine mutlaka gitmeli maçın kasetinden hakemin uzatmaya ilave ettiği zamanı tesbit edip ilgili kurullara itiraz etmeli.

Gerçi kimi kime şikayet edeceksin Türkiye’de hakemlik yerlerde sürünüyor,rezillik diz boyu.

Ama benim itirazım olan konu bu durum iyi futbolu,futbol oynamak isteyen takımın oyun oynama isteğini yok ediyor. oyun oynakak isteyen takımın hızını kesmek için kullanılıyor yani zaman çalan, oyunu çirkinleştirip seyir zevkini öldüren takım ödüllendiriliyor.

Samsunspor takımını bu hale düşürenlere ne diyeyim bilemiyorum ama mevcut yönetime bir iş düşüyor adam gibi,yürekten top oynayan oyuncularla takıma ciddi takviyeler yapmak gerekiyor.

Futbol oyunu yürekle oynanan bir oyun Ercan yazıcı korkularını yenebilmiş olsa sarı kartı olan Gosso nun ona salladığı tekmeden kaçmaz onu oyundan attırırdı.

Görünen köy kılavuz istemez misali takım sefilleri oynadı her takımın her takımı yenebildiği bir ligde Biz hiç süpriz yapamadık.Aslında yenmeyi ister gibi hiç oynamadık sahada yok mertebesindeki bir Manisa’yı bile yenemedik ve o maçtaki beraberliğe sevindik.

Artık önümüze bakıyoruz, hayırlısı , söz başkan ve yönetimde.Bitsin artık bu çile...