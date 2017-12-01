Üzerinde Bomba Düzeneği Bulunan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi

Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği bulunan şahıs, polisin operasyonuyla sağ olarak etkisiz hale getirildi.

Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği bulunan şahıs, polisin operasyonuyla sağ olarak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana geldi. Üzerinde bomba düzeneği olduğu tespit edilen bir şüpheli polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda üzerinde bomba düzeneği bulunan şahıs sağ olarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.