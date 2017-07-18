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Üzerine 350 Kilo Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Üzerine 350 Kilo Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Kırklareli'nde çalıştığı esnanda üzerine 35 kilogram ağırlığında saman balyası düşen işçi ağır yaralandı.

Kırklareli'nde çalıştığı esnanda üzerine 35 kilogram ağırlığında saman balyası düşen işçi ağır yaralandı.

Olay Kırklareli'nin İğneada Yenbedir Köyünde faaliyet gösteren bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftlikte işçi olarak çalışan Y.Ş. saman balyalarının olduğu depoda çalıştığı sırada üzerine yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki saman balyası düştü. Üzerine saman balyası düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Ş. tedavisinin ardından Çorlu'da özel bir hastaneye gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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