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Üzerine İskele Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

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Üzerine İskele Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine iskele düşen işçi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine iskele düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Satan (41) adlı işçinin üzerine çalıştığı inşaatta dış cephe iskelesi düştü. Dengesini kaybederek inşattan düşen İsmail Satan (41), Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 6 çocuk babası Satan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmail Satan'ın cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundan Osmaniye'ye getirilerek asri mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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