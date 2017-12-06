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Uzm. Dr. Halil Kalli Hatem Hastanesinde

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Uzm. Dr. Halil Kalli Hatem Hastanesinde
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil KALLİ , Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil KALLİ , Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Dr. Kalli'nin şeker hastalığı, tansiyon(Hipertansiyon), karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, endokrinoloji (Tiroid, böbreküstü bezi hipofiz ve hastalıkları), metabolik hastalıklar ve obezite (Kolesterol, trigliserid yüksekliği, gut hastalığı ve diğer metabolizma hastalıkları), kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi, aşırı kilo kaybı veya kilo alımı, sindirim sistemi hastalıkları (ülser, gastrit, reflü hastalığı, kolitler) ve romatizmal hastalıklar uzmanlık alanları içerisinde yer alıyor.

Halil Kalli Kimdir ?

1978 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Uzm. Dr. Halil Kalli ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2011 yılında ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde ihtisasını tamamladı.

Troid Hastalıkları Biyopsi Kursu, USG Kursuna katılmış olan Kalli , Özel Sanatoryum Tıp Merkezi , Başkent Üniversitesi Hastanesi (Ankara) , Nizip Devlet Hastanesi , Özel Kızılaslan Tıp Merkezi , Özel Medinas Hastanesi (Nizip) , Özel Akademi Hastanesinde hizmet verdi.

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