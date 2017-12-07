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Uzman Çavuşlarımıza hakettikleri değeri verelim

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Uzman Çavuşlarımıza hakettikleri değeri verelim
MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, uzman çavuşlarının çalışma hayatına yönelik birçok sorunu bulunduğunu belirterek, " Meslekî hiçbir güvenceleri yok. Uzman Çavuşlarımıza hakettikleri değeri verelim "dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM Genel Kurulu'nda uzman çavuşların sorunları ve talepleri üzerine konuştu. Uzman çavuşların ve uzman erbaşların özlük haklarının önemine vurgu yapan Usta, “ Öncelikle çalışma şartlarının çok iyi düzenlenmesi lazım, çalışma yönetmelikleri yok. Meslekî hiçbir güvenceleri yok, komutanın iki dudağının arasında meslek hayatları gidip geliyor. Bu askerler gelecek planı yapamadığı için konu aileler açısından da çok önemli” dedi.

"Özellikle nöbetle ilgili yönetmeliklerde ve yapılacak işlerde çok ciddi belirsizlikleri var "diyen Usta; “Uzman çavuşların, belli bir süre içerisinde sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çok şehidimiz var, onlar şehit olduğu zaman cenazelerinde gözyaşı dökmektense, zaten kıymetini bildiğimizi kendilerine gösterelim ve bu gençlerimize, bu delikanlılarımıza hak ettikleri statüyü verelim. Hükûmetten, kadro mağduriyeti yaşayan gençlerimizi, 4/C'den 4/B'ye yani sürekli kadroya geçirme konusunda gayretlerini bekliyoruz” diye konuştu.  E.Caner CABBAR 

 

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