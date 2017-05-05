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Uzmanlar Uyarıyor: “Lütfen Bu Çok Basit Yöntemi Kullanın”

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Uzmanlar Uyarıyor: “Lütfen Bu Çok Basit Yöntemi Kullanın”
Op. Dr. Servet Kocaöz, elleri yıkayarak büyük hastalıklardan korunulabileceğinin altını çizdi.

Op. Dr. Servet Kocaöz, elleri yıkayarak büyük hastalıklardan korunulabileceğinin altını çizdi.

Op. Dr. Servet Kocaöz mikropların çevremize yayılmasını önlemede en etkili, en ucuz, en kolay yöntem el yıkaması olduğuna değinerek "El yıkamanın önemi bazı yabancı ülkelerde çocuk yuvalarında eğitim vererek başlar ve bir çok devlet ve özel sektörlerde her yaşa ve kişiye eğitimle devam eder. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı olarak yıllık faaliyetlerimiz içerisinde sık sık yer verdiğimiz, önemini mutlaka vurguladığımız bir konudur. Biz sağlık kurumlarımızda sağlık personellerimize yönelik hizmet içi eğitim programlarımızda "el hijyeninin" önemini sürekli vurguluyoruz. Okullarımızda öğrencilerimize el hijyeni eğitimleri düzenliyoruz. Bu konunun ülkemizde sağlık sektöründe ve gıda sektöründe ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. El hijyeni yalnız belli sektörlerde çalışanların değil tüm vatandaşlarımızın sağlığı için önemli bir konudur" dedi.

Koca öz el yıkamanın neden önemli olduğuna değinerek "Peki, neden el yıkama bu kadar önemli? Ellerimizde oldukça yüksek sayıda mikroorganizma vardır. Vücudumuzdaki dağılım oranı Elde %40, Koltuk altı %15-25, Bel altı %30-39 dur. Mikroorganizmalar bizlere bulaşır. Hastalık yaparlar. Bakteriler, mayalar, küfler, mantarlar uygun ortam bulduklarında çoğalarak zararlı hale gelirler. Ellerimizle her şeye dokunarak, mikropları ellerimize almış oluruz. Böylece mikropları yayarız ve başkasından da alırız. Kirlenmiş ellerle kendi sağlığımızı ve başkalarının sağlıklarını da tehlikeye sokarız. Solunum yolu, soğuk algınlığı, bronşit, grip, ishal,verem gibi hastalıklar bulaşıcıdır. özellikle bu tarz hastalıklarda el hijyeni daha da büyük önem kazanır. Ellerin sık yıkanması sağlığımız için önemlidir. Hastalıkları yaymaktan ve hasta olmaktan korur. En az el yıkama alışkanlığı Gençlerde %22"dedi.

Op. Dr. Servet Kocaöz "ellerimizi ne zaman Yıkamalıyız?" sorusuna ise "Her tuvalete gidişten sonra, Ellerinizi çok kirli görürseniz hemen, Yemek yemeden ve yemek hazırlamadan önce, Kirli gıdalara, et, tavuk,balık, sebze, meyve gibi gıdalara dokunduktan sonra, İşten evinize dönmeden önce,evinize vardıktan sonra, Hapşırdıktan, öksürdükten, burun, kulak artıkları ile temastan sonra, Vücudunuzun herhangi bir kirli bölgesine dokunduktan sonra, Vücudunuzdaki kesik veya yaralara dokunduktan sonra, Gözünüze ve yüzünüze dokunmadan, makyaj yapmadan önce, Hayvanları sevdikten ve dokunduktan (kafes, malzeme dahil) sonra, Hasta kişilere dokunduktan ve el tokalaştıktan sonra, Para saydıktan ve çöplere dokunduktan sonra ellerimizi yıkamalıyız"dedi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet Kocaöz "nasıl el Yıkamalıyız?" sorusuna da, "Eller akan su altında iyice ıslatılarak, avuç içine alınan sabunun iyice yayılması sağlanır. En az 15-20 saniye süresince ellerimizin üstü, altı, parmak araları, tırnak altları, avuç içi, dirsek hizaları iyice ovuşturulur. Çok iyi bir şekilde sabun ve köpük gidene kadar durulanır. Kağıt havlu ile veya şahsi havlu ile iyice kurulanır" şeklinde cevap verdi.

Uzmanlar Uyarıyor: “Lütfen Bu Çok Basit Yöntemi Kullanın”

Uzmanlar Uyarıyor: “Lütfen Bu Çok Basit Yöntemi Kullanın”

Uzmanlar Uyarıyor: “Lütfen Bu Çok Basit Yöntemi Kullanın”

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