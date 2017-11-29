Uzmanlardan ‘Sanal Katil’ Uyarısı

Uzmanlar, yüzlerce genci intihara sürüklediği ifade edilen "Mavi Balina" oyunu ile ilgili ailelere uyarıda bulundu.

Uzmanlar, yüzlerce genci intihara sürüklediği ifade edilen "Mavi Balina" oyunu ile ilgili ailelere uyarıda bulundu. Oyunlardaki komutların hipnoza yatkın ses tonuyla kişinin bilinçaltına girdiğini belirten Psikolog Melek Demir, "Şuanda karşımızda profesyonel bir sanal katil var ve bu sanal katil, psikolojiyi nasıl kullanacağını çok iyi bilen bir katil" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de birçok genci intihara sürüklediği ifade edilen ve son dönemlerde gündemde olan "Mavi Balina" oyunu ile ilgili olarak uzmanlar ailelere uyarıda bulundu. Bu tür oyunların yetişkinlerde bile etki oluşturduğunu aktaran uzmanlar, bu tür oyunlarda komutların bilinçaltına giren, hipnoza yatkın bir ses tonuyla verildiğini ve çocukları aşama aşama ölüme sürüklediğini kaydetti. Psikolog Melek Demir, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok kişinin intiharının bu oyunla bağlantısı olduğunu ve bu intihar oranlarının az bir rakam olmadığını vurgulayarak, "Oyunun içeriğine baktığımızda 50 aşamadan oluşan ve tamamen psikolojik etmenler kullanılarak, kişilerde etki bırakılarak yapılan bir oyun. Birinci aşamadan son aşamaya kadar her aşama kişilerde fiziksel ve psikolojik olarak çok ciddi sorunlar bırakabiliyor. İlk aşamalarda kendini kesme var. Korkunç videolar izletme var ve bunlar tamamen ailelerden uzak tutularak, onların farkına varmadan yapılmasının sağlandığı bir işleyiş içerisinde yapılan bir oyun. Mesela kişiyi gecenin bir vakti uyandırıyor ve korkunç videolar izletiyor. Anne baba gecenin o saatinde bunu fark etmeyebilir. Bu çok rahatlıkla gizli bir şekilde yapılabilecek bir oyun. Bu çocukların üzerindeki bu etki, bu saklamalar 50'nci aşamaya kadar devam ediyor. Kollarını, bacaklarını kesme gibi durumlar yaşanıyor. İçe kapanıklılık yaşanıyor. 50'nci aşamada ise kişinin intihar etmesiyle son aşamayla oyunu bitiyorlar. Son aşamada verilen bir telkin var ve genelde verilen komutlar hipnoza yatkın bir ses tonuyla kişinin bilinçaltına rahatlıkla girebilecek düzeyde. Ses tonları bu anlamda çok ciddi oranda etkili" diye konuştu.

"Karşımızda profesyonel bir sanal katil var"

Ergenlik döneminde kişilerin kendini ispatlama çabası olduğuna dikkat çeken Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir şekilde cesaret, akranları içerisinde kendini gösterebilme, benliğini var etme çabası var. Ergen grupları için çok ciddi anlamda tehlikeli bir oyun. Mavi balina oyununu bir şekilde şimdi çoğu insan biliyor. Önleyici olarak biz bunları söylüyoruz ama aynı zamanda bu arkadan da teşvik edici bir madde haline geliyor. İçeriğini çok fazla bilmeyenler kendini ispatlama psikolojisine girebiliyor. "Benim başıma böyle bir şey gelmez. Ben oynarsam bana bir şey olmaz. Ben oynarsam intihar etmem" şeklinde düşüncelerle onu oynamaya, oyunun içerisine girmeye çalışarak oyunu daha popüler hale getiriyor. Aslında bizim onu kötüleyerek yapmış olduğumuz reklam tam tersi onu daha çok öne çıkarmaya başlıyor. Yetişkinleri bile etkileyen bir oyun ergen gruplarını, daha yeni yeni benlik kavramını oluşturan gruplarda çok daha fazla etkili olur. Ailelerin yanında medyanın da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani şuanda karşımızda profesyonel bir sanal katil var diyebiliriz ve bu sanal katil psikolojiyi nasıl kullanacağını çok iyi bilen bir katil. Bu yüzden medyanın da bir şeyleri gündeme getirirken çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi biz bu oyunu kötülüyoruz ama aynı zamanda merak uyandırıyoruz. Çok fazla vurgulayarak farkında olmadan kişileri aynı zamanda buna teşvik ediyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Belirtilere dikkat etmemiz gerekiyor. Anne-babalar çocuklarını incelesinler. Çocuklar internette hangi sitelere giriyor. Onlarla iletişimi iyi sağlasınlar. Aralarında biraz daha fazla diyalog kurmaya çalışsınlar. Çocukların vücutlarının herhangi bir yerinde kesik var mı? Çocuğun davranışlarında ciddi bir değişim var mı? Çocuk içine kapanık mı? Odasından çıkmıyor mu? Kendi akranlarıyla ilişkilerinde iletişimi daha mı azaldı? Bu tür durumlar da onların belirtileri içerisindedir. Aileler bu konuda çok dikkatli olmalı."

"Fark ettiğiniz an gerekli yardımları alın"

Psikolog Eylem Acet ise ailelerine özellikle internet konusunda dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya çapında gençler arasında intihar vakalarıyla sonuçlanan bu oyunla alakalı gençler ciddi anlamda büyük problemler yaşıyor. Bununla alakalı ailelerin dikkat etmesi gereken belli başlı hususlar var. Bu sadece Mavi Balina oyunuyla alakalı bir durum değil. Bu hususların başında ilk etapta ailelerin çocukların yaşına uygun internet sitelerine erişimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Yaşına uygun sitelere girdiğinden emin olunması gerekiyor. Çocukların internette hangi sayfalarda dolaştığından haberdar olmaları gerekiyor. Ebeveyn koruma programları var ve bu programlar kullanılabilir. Ailelerin aynı zamanda bu koruma programının sürekli açık olduğundan emin olması gerekiyor. Çocuğun internet erişimi sağladığı bilgisayarın aile ile ortak kullandığı bir bilgisayar olması gerekiyor ki çocuk hangi sitelere giriyor ne yapıyor bunları biliyor olmaları lazım. Çocuğun ekrana bakarken geçirdiği zaman faaliyeti ile ilgili olarak ailelerin dikkat etmesi lazım. Bunla ilgili gözlem yapması lazım. Çocuk interneti kullanırken ya da ekrana bakarken neler yapıyor hangi sitelerde dolaşıyor bununla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Böylelikle ilk müdahaleyi yapmaları gerekiyor. Ebeveynler çocuklar için rol modeldir. O yüzden ebeveynlerin de hangi sitelere girdiklerine çok etmesi gerekiyor. İnternette gençler arasında popüler olan birtakım akımlar var ve ailelerin bu akımlardan haberdar olması gerekiyor. Çünkü gençler arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Son olarak çocuğunuzu Mavi Balina gibi bir oyun oynarken ya da bu tarz şiddet içeren sitelere eriştiğini fark ettiğiniz zaman internetle erişimi kesin ve gerekli yardımları alın" şeklinde konuştu.