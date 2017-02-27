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Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesi Tanıtıldı

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Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesi Tanıtıldı
Elazığ'da istihdam ve girişimcilik amaçlı, "Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da istihdam ve girişimcilik amaçlı, "Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Elazığ Valiliği himayesinde, Elazığ Ticaret Borsası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Yazıkonak Belediyesi ve MASSAD'ın destekleriyle uygulanan "Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesi" kapsamında 50 kişinin ekonomik hayata aktif olarak dahil edilmesi sağlanacak. Gıda teknolojisi, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği, Ziraat, Muhasebe ve halkla ilişkiler, işletme yönetmenliği ve pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik ve bilgisayar eğitimin verileceği proje 160 gün sürecek. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, STK Temsilcileri ve davetliler katıldı.

Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesinin Elazığ'da uygulanabilir hale gelmesinin özverili bir çalışmanın neticesi olduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Bu proje dezavantajlı gruplarda olmak üzere 25 kadın 25 erkek adaya önemli mesleki eğitimler verilecek. Tabi bu projenin Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde ilan ettiği milli istihdam seferberliği çağrısından hemen sonraya denk gelmesi de güzel oldu" dedi.

Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesinin bütçesinin 228 bin euro olduğunu aktaran Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Bu projede mesleki eğitim vermek amacıyla 50 tane kursiyerimize mesleki eğitimler verilecek. Bu eğitimin sonucunda inşallah 50 kursiyerimiz iş sahibi olacaktır" diye konuştu.

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