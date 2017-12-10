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Üzülmez: “Bizim İçin Üzücü Bir Gece Oldu Maalesef”

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Üzülmez: “Bizim İçin Üzücü Bir Gece Oldu Maalesef”
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için üzücü bir gece olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için üzücü bir gece olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İyi başladığımız bir maç. 10-15 dakikalık süre içerisinde pozisyona giren takım Rizespor'du ama bu ligde her fırsatta üstüne basa basa söylediğim, çok bariz bireysel hatalardan yediğimiz 3 tane gol var. Bugün belki 5 tane gol oldu. Bunların 4'ünü biz attık herhalde. Böylesine önemli maçta defansif hatalar yaptığınız zaman bunların cezasını rakip kesiyor, bugün de kestiler. Üzgünüz tabi 50 dakikalık süre içerisinde futbolumuzu sorgulamamız gerekiyor. Bazı pozisyonlarda kalite eksikliğini de sorgulamamız gerekiyor. Hiçbir zaman hedeflerimizden sapmadık ligde bu tür sonuçlar olacaktır. Çaykur Rizespor'un hedefi bellidir. Bu hedefler doğrultusunda önümüzdeki hafta oynayacağımız Ümraniyespor maçını kazandığımız takdirde avantaj yakalayacağımızı biliyoruz. Giresunspor'u tebrik etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Benim Giresun'la Giresunspor'la bir zaman sıkıntım yok"

Maç sonu Rizespor kulübesinin yanında yaşanan olaylarda değinen Üzülmez, "Maçtan sonraki olaylar takdir edersiniz ki önümde olan taç pozisyonundan sonra yaşandı. Giresunspor'un lehine olması gerektiğini söyledim, taraftar beni alkışladı. Ben de onlara cevap vermiştim. Böyle güzel bir diyaloğumuz vardı. Benim Giresun'la Giresunspor'la hiçbir zaman sıkıntım yok. Sadece yardımcı hocam, son dakikalarda stat müdürünün topu toplamaya başladığını dile getirdi. Muhtemelen zaman geçirmeye yönelik bir hareketten dolayı böylesine bir olay yaşandı. Yoksa oyun içerinde Giresunspor'un verdiği mücadeleyi tebrik etmek gerekiyor" diye konuştu.

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