  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Uzungöl'de yıkımlar başlıyor

»
Uzungöl'de yıkımlar başlıyor
Trabzon'daki dünyaca bir ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün çarpık ve plansız büyümeye kurban gitmemesi için harekete geçildi. Uzungöl'de 30'a yakın göl kenarındaki günübirlik tesis yılbaşına kadar yıkılacak

Trabzon’un Çaykara İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran ancak bugün dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’ün çarpık ve plansız büyümeye kurban gitmemesi için harekete geçildi.

ERDOĞAN KÖTÜ ÖRNEK DEMİŞTİ...
Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan Uzungöl, son yıllarda Türkiye’nin bir çok turizm merkezinde olduğu gibi plansız ve çarpık büyümenin sıkıntılarını yaşıyor. Bu çarpık yapılaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayder Yaylası ile birlikte kötü birer örnek olarak gösterilirken, Erdoğan "Arkadaşlarıma da söylüyorum. Değişik kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz ya. Bunların bir tanesini Ayder’e bir tanesini de Uzungöl’e yapmamız lazım... Buralar çekim alanı. Bunu yaptığımız anda buralara gelip gidenlerin sayısı çok fazla olur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade ortaya koyması ile TOKİ harekete geçerken, ilk olarak Ayder Yaylası için geçtiğimiz ay "Ayder Yenileme ve Koruma Projesi" başlatıldı. Aynı süreç kapsamında kötü görüntüsü ile 'Beton Havuza' benzetilen Uzungöl için de proje hazırlanıyor.

Uzungöl’de 30'a yakın göl kenarındaki günübirlik tesisin yılbaşına kadar yıkılması kararı alınırken, kararın yılbaşına kadar uygulanacağı bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Çiftçiye sahip çıkıyoruz'26 Kasım 2017 Pazar 15:40
  • Buzdolabı motoruyla evi ısıtan sistem26 Kasım 2017 Pazar 15:36
  • Çambaşı Yaylası'na 'kayak merkezi' açıldı26 Kasım 2017 Pazar 15:24
  • Turhallı gençlere gelişim merkezi26 Kasım 2017 Pazar 15:16
  • Engelli kardeşlere ziyaret26 Kasım 2017 Pazar 15:10
  • 'İşçinin yanında olun'26 Kasım 2017 Pazar 14:40
  • 'Emek varsa, söz de var'26 Kasım 2017 Pazar 14:31
  • 'Batmış belediyeleri belgelerle kanıtlıyoruz'26 Kasım 2017 Pazar 14:28
  • Obruklu Köy'ün sakinleri taşınmayı bekliyor26 Kasım 2017 Pazar 14:27
  • Şehit Nuri Pamir'de geleneksel buluşma26 Kasım 2017 Pazar 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti