Uzungöl'de yıkımlar başlıyor

Trabzon'daki dünyaca bir ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün çarpık ve plansız büyümeye kurban gitmemesi için harekete geçildi. Uzungöl'de 30'a yakın göl kenarındaki günübirlik tesis yılbaşına kadar yıkılacak

Trabzon’un Çaykara İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran ancak bugün dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’ün çarpık ve plansız büyümeye kurban gitmemesi için harekete geçildi.

ERDOĞAN KÖTÜ ÖRNEK DEMİŞTİ...

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan Uzungöl, son yıllarda Türkiye’nin bir çok turizm merkezinde olduğu gibi plansız ve çarpık büyümenin sıkıntılarını yaşıyor. Bu çarpık yapılaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayder Yaylası ile birlikte kötü birer örnek olarak gösterilirken, Erdoğan "Arkadaşlarıma da söylüyorum. Değişik kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz ya. Bunların bir tanesini Ayder’e bir tanesini de Uzungöl’e yapmamız lazım... Buralar çekim alanı. Bunu yaptığımız anda buralara gelip gidenlerin sayısı çok fazla olur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade ortaya koyması ile TOKİ harekete geçerken, ilk olarak Ayder Yaylası için geçtiğimiz ay "Ayder Yenileme ve Koruma Projesi" başlatıldı. Aynı süreç kapsamında kötü görüntüsü ile 'Beton Havuza' benzetilen Uzungöl için de proje hazırlanıyor.

Uzungöl’de 30'a yakın göl kenarındaki günübirlik tesisin yılbaşına kadar yıkılması kararı alınırken, kararın yılbaşına kadar uygulanacağı bildirildi.