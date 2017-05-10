  • BIST 96.194
  • Altın 140,724
  • Dolar 3,5855
  • Euro 3,8954
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Uzungöl’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

» »
Uzungöl’deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de çıkan yangın kontrol altına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye aracındaki suyun bitmesi üzerine vatandaşlar yağmur sularını kovalara itfaiye aracının deposuna döktü. Uzungöl'e en yakın itfaiye merkezinin yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olması tepkilere neden oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de bir turizm işletmesinin restoranında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi yöredeki vatandaşlar yaptı. Yaklaşık 20 kilometrelik mesafede bulunan Çaykara Belediyesine ait itfaiye araçları yangına müdahale ederken, Dernekpazarı ve Of ilçelerinden gelen itfaiye araçları da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında Çaykara Belediyesine ait itfaiye aracındaki suyun bitmesi üzerine yöredeki genç, yaşlı herkes yol kenarında biriken yağmur sularını kovalara doldurarak imece usulüyle itfaiye aracının deposuna döktüler. Vatandaşların yoğun çaba gösterdiği yangın söndürme çalışmasında trajikomik görüntüler oluşurken, yanan turistik tesiste yaklaşık 2-3 milyon TL'lik maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Turistik tesislerin işletme sahipleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de böyle bir yangına müdahale edecek itfaiye ekiplerinin olmadığını belirterek, en yakın itfaiye merkezinin yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ettiler.

Uzungöl’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Uzungöl’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Uzungöl’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli Cumhuriyet Başsavcısı’nın Ölümü10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:53
  • Sahte ‘Estetik Uzmanı Doktora’ Soruşturma10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:53
  • Gümüşhane’de Damperini Kaldıran Kamyon Devrildi: 1 Yaralı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:44
  • İntihar Edeceğini Facebook’tan Yayınlayınca, Polis Alarma Geçti10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:44
  • Hayvan Yüklü Kamyon Devrildi: 4 Yaralı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:44
  • Elazığ’daki Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Jandarma 3 Eve Yaptığı Baskında Eroin Ele Geçirdi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Mersin’de Fetö Zanlısı 3 Kişi Tutuklandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Doğalgaz Sızıntısından Meydana Gelen Patlamada Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • 268 Kök Kenevir Ekti, Jandarmaya Yakalandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti