Uzungöl’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de çıkan yangın kontrol altına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye aracındaki suyun bitmesi üzerine vatandaşlar yağmur sularını kovalara itfaiye aracının deposuna döktü. Uzungöl'e en yakın itfaiye merkezinin yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olması tepkilere neden oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de bir turizm işletmesinin restoranında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi yöredeki vatandaşlar yaptı. Yaklaşık 20 kilometrelik mesafede bulunan Çaykara Belediyesine ait itfaiye araçları yangına müdahale ederken, Dernekpazarı ve Of ilçelerinden gelen itfaiye araçları da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında Çaykara Belediyesine ait itfaiye aracındaki suyun bitmesi üzerine yöredeki genç, yaşlı herkes yol kenarında biriken yağmur sularını kovalara doldurarak imece usulüyle itfaiye aracının deposuna döktüler. Vatandaşların yoğun çaba gösterdiği yangın söndürme çalışmasında trajikomik görüntüler oluşurken, yanan turistik tesiste yaklaşık 2-3 milyon TL'lik maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Turistik tesislerin işletme sahipleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de böyle bir yangına müdahale edecek itfaiye ekiplerinin olmadığını belirterek, en yakın itfaiye merkezinin yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ettiler.