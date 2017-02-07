Uzunköprü Belediyesinde Atık Yönetimi

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, Uzunköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçenin atık yönetiminde rekorlara...

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, Uzunköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçenin atık yönetiminde rekorlara imza atıldığını söyledi.

Uzunköprü Belediye Başkanı İşbilen, "tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, cam atıklar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, atık piller, hafriyat/inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre kirliliği oluşturmadan kaynağında ayrıştırma, geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin tümü sürdürülebilir biçimde yürütülmektedir" dedi.

İşbilen, 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğini hatırlatarak, "2015 yılında ilçemizde 14 bin 750 litre, 2016 yılında yüzde 21 artışla 17 bin 970 litre bitkisel atık yağ toplanmıştır. 1 ton kağıdın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi önlenmekte, 1 ton plastik atığın geri dönüşümü sonucunda 14 bin kWh enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 1 ton cam geri dönüşümü ile 1.2 ton hammadde tasarrufu sağlanırken, 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır" ifadelerini kaydetti.

Uzunköprü Belediyesinin yükselen bir başarı grafiği ile 2015 yılında 221 bin 730 kilogram ambalaj ve 239 bin 800 kilogram cam atıkları toplandığına değinen İşbilen, "2016 yılında ise yüzde 134 gibi rekor bir artışla 519 bin 533 kilogram ambalaj ve yüzde 87 artışla 447 bin 930 kilogram cam atığı toplanmıştır. Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Geri dönüşüm sayesinde, çöplüklere giden katı atık miktarlarının ve hacimlerinin azalmasıyla ülke topraklarımız korunur ve çevre kirliliği önemli ölçüde azalır. 2015 yılında 526 bin 657 kilogram, 2016 yılında bir milyon 31 bin 424 kilogram katı atık ayrıştırılarak geri dönüştürülmüştür. Yarınlarımız için bugün geri dönüştürün" dedi.