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Uzunköprü De Uyuşturucu Operasyonu 3 Kişi Yakalandı

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Uzunköprü De Uyuşturucu Operasyonu 3 Kişi Yakalandı
Uzunköprü de düzenlenen uyuşturucu operasyonun da 3 kişi yakalandı.

Uzunköprü de düzenlenen uyuşturucu operasyonun da 3 kişi yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpekler ile 24 Kasım sabah saat 06 da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda evde bulunan 3 kişi O.Ç., M.A. ve C.Z. yakalandı.

Ekipler farklı adrese yaptıkları baskında evlerde yapılan aramalar da 2 tam otomatik pompalı Tüfek 1 adet Kılıç bir miktar uyuşturucu ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişi emniyette ki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra edinilen bilgiye göre 3 kişiden 2 si M.A. ve C.Z.'de denetimli serbest kalırken O.Ç. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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