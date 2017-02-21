Vahşi Cinayete Kurban Giden Ahmet İçin Arkadaşlarından Anma

İzmir'de bir haftadır kayıp olan ve üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Ahmet Coşkun için sınıf arkadaşları tarafından...

İzmir'de bir haftadır kayıp olan ve üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Ahmet Coşkun için sınıf arkadaşları tarafından anma gerçekleştirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir haftadır kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un su kuyusunda cesedi bulunmuş, vahşi cinayeti üvey babasının işlediği ortaya çıkmıştı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Ahmet için, Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesindeki sınıf arkadaşları tarafından anma gerçekleştirildi. Ahmet Coşkun'un fotoğrafının üzerine "Kalbimizdesin" yazan öğrenciler, masaya çiçekler bırakırken, büyük üzüntü yaşayan arkadaşları anı defterine Ahmet için yazılar yazdı.