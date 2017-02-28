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Vakıfbank Çeyrek Finalde

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Vakıfbank Çeyrek Finalde
Şampiyonlar Ligi Bayanlar D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen VakıfBank, gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda Uralochka NTMK...

Şampiyonlar Ligi Bayanlar D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen VakıfBank, gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda Uralochka NTMK Ekaterinburg'u 3-1 yendi. Sarı-siyahlılar grubunu namağlup lider tamamladı.

2017 CEV Şampiyonlar Ligi Bayanlar D Grubu'ndan lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen VakıfBank, grubun 6. ve son maçında deplasmanda karşılaştığı Uralochka NTMK Ekaterinburg'u, ilk karşılaşmada olduğu gibi 3-1 yenmeyi başardı. Sarı-siyahlılar, mücadeleye Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Milena Rasic, Lonneke Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan - Gizem Örge kadrosuyla başladı.

Maç karşılıklı sayılarla başlarken Rusya temsilcisi ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Bu andan sonra hücumda ritmini bulan VakıfBank, Milena'nın bloklarıyla ikinci teknik molada 16-13'lük avantajı buldu. Bu skor üstünlüğünü set sonuna kadar koruyan sarı-siyahlılar 25-19'la 1-0 öne geçti.

İkinci seti Uralochka NTMK Ekaterinburg 27-25'le kazanıp durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete sert savunma ile başlayan VakıfBank henüz ilk teknik molada 8-5'le avantajı eline geçirdi. İkinci teknik molada bu üstünlüğünü 16-12'ye yükselten sarı-siyahlılar, Milena'nın orta hücumlarıyla fark yaratıp 25-20'yle setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette rakibi yanına yaklaştırmayan VakıfBank, ilk teknik molaya 8-2, ikinci teknik molaya da 16-7'lik üstünlükle girdi. Set sonunda da avantajını koruyan sarı-siyahlılar seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.

VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibinin belli olacağı kura, 5 Mart Cuma günü çekilecek. Sarı-siyahlıların olası rakipleri arasında Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe de yer alıyor.

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