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Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür

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Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür
Vakıflar Haftası Kutlama Komisyonu Üyeleri, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

Vakıflar Haftası Kutlama Komisyonu Üyeleri, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık'a, Vakıfbank Müdürü Berker Topaloğlu'na, Yanıkoğlu Vakfı Mütevellisi Fahri Yanık'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Başak'a, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Erdal Arslan'dan oluşan Vakıflar Haftası Kutlama Komisyonu, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Komisyon adına konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık, "Kastamonu'da tarihin canlanmasına ve vakıf eserlerine verdiğiniz değerden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bir bütünlük içerisinde yaptığımız çalışmaların en kısa sürede netice vereceğine eminim. Bizlere verdiğiniz destekler ve Kastamonu'muza kazandırdıklarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kastamonu'nun kurtuluşunun tarihinde ve kültüründe olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, nazik ziyaretlerinden ötürü ve iyi dileklerinden ötürü Vakıflar Haftası Kutlama Komisyonu'na teşekkür etti.

Hedefinin Dünya Kültür Miras Listesi'ne Kastamonu'nun adını yazdırmak olduğunu yineleyen Başkan Babaş, "Bizler bu yolda çalışmalar yapıyoruz. Sizlerde güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Projelerimizin tamamlanmasıyla ilimizde yakalayacağımız bütünlüğün Kastamonu'muzun ismini Dünya Kültür Miras Listesi'ne yazdıracağı kanısındayım. Vakıflar Haftamızın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür

Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür

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