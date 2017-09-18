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Vali Ahmet H. Nayir: Bulunduğumuz Coğrafya İtibariyle Türkiye’nin İyi Eğitilmiş İnsan Gücüne İhtiyacı Var

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Vali Ahmet H. Nayir: Bulunduğumuz Coğrafya İtibariyle Türkiye’nin İyi Eğitilmiş İnsan Gücüne İhtiyacı Var
Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle en büyük ihtiyacının; iyi eğitilmiş ve yetişmiş insan gücü olduğunu ifade...

Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle en büyük ihtiyacının; iyi eğitilmiş ve yetişmiş insan gücü olduğunu ifade etti.

İlköğretim Haftası Kutlama Programın'nda konuşan Vali Nayir, "Ülkemizin bulunduğu coğrafya zayıfların coğrafyası değil. Zayıflara hayat hakkı tanınmayan bir coğrafyada, ihtiyaç duyduğumuz güç iyi eğitilmiş insan gücüdür. Bizler bu okullarda yetişecek öğrencilerin gelecekte güçlü bir millet, güçlü bir devlet olgusunun birer parçası olacağına inanıyoruz. Bu duygu ile burada verilecek eğitimin önemini çok iyi fark ederek, bizler biliyoruz ki gelecekte de 15 Temmuz'da olduğu gibi bize bu toprakları çok görmek isteyenlerin önündeki en büyük sıkıntı iyi eğitilmiş, vatanını, milletini, değerlerini bilen insanımız olacaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet olarak, Valilik olarak, Özel İdare olarak, Belediye olarak okullarımızı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızda iyi eğitim verebilmenin yolunda engel olan her hususu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz çocukları daha iyi bir geleceğe hazırlama gayretidir" dedi.

"Başarı için 3'lü saç ayağı şart"

Eğitimde arzu edilen başarının yakalanması için öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğine dikkat çeken Vali Ahmet H. Nayir, "Hem öğrencilerimizden hem velilerimizden beklentilerimiz var. Öğrencilerimiz, içinde bulundukları eğitim süreci içerisinde öğretmenlerine gerekli değeri vererek mutlaka günlük olarak hazırlıklarını yapıp, bugünün işini yarına bırakmadan görevlerini yapıp, iyi, ahlaklı, saygılı öğrenci olma yolunda gayret edecekler. Velilerimiz de bilecekler ki eğitimdeki başarıda kendilerine çok büyük görevler düşüyor. Bu üçlü sacayağını oluşturamadığımız sürece eğitimdeki başarının artmayacağını biliyoruz. Onlara düşen görev kendi canları, göz bebekleri olan çocuklarımız için daha fazla gayret etmek olacak. Elbette eğitimin en vazgeçilmezi olan öğretmenlerimiz bir sevgi ve fedakarlık mesleğinde her sene olduğu gibi 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında da üzerlerine düşeni hakkı ile yapacaklarına inanıyorum. Onların problemlerini çözmek için bizler üzerimize düşen görevleri elbette yerine getirmeye çalışacağız. Bu duygularla 2017-2018 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, Kütahya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. (EFE)

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