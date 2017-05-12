  • BIST 95.355
  • Altın 142,145
  • Dolar 3,5948
  • Euro 3,9054
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

Vali Ahmet Hamdi Nayir: Kütahya Fetö İle Mücadele Başarılı Bir İl

» »
Vali Ahmet Hamdi Nayir: Kütahya Fetö İle Mücadele Başarılı Bir İl
15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetuhllahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bütün unsurlarıyla açığa çıkarılması...

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetuhllahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bütün unsurlarıyla açığa çıkarılması için verilen mücadele hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya'nın mücadelede başarılı bir il olduğunu söyledi.

Vali Nayir, "İşaretlerini daha önce vermiş olmasına rağmen asıl şeklini 15 Temmuz'da gösteren gizli, yaygın bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu hep beraber yaşayarak gördük. Kolluk birimlerimizce bin 500 civarında kişi ile ilgili olarak işlem yapıldı. Bu yapıyla irtibatı, iltisakı tespit edilenler adli mercilerin önüne çıkarıldı. Bazıları tutuklandı, bazılarının adli kontrolle serbest bırakılması, bazılarının da iddia olsa bile ilişiği olmadığı için bırakılması söz konusu. Geldiğimiz noktada bunun yalnızca bu örgütle sınırlanmış bir olay olmadığını, dış güçlerin de maşası olduklarını gördük. Bugün bu örgütle bağlantısı olanların birçok ülkeden sığınma talepleri, ülkemizin iade taleplerinin reddedilmesi, örgüt başının iade edilmemesi hadisesi de bunu açık ve net gösteriyor ki çok farklı bir yapıyla karşı karşıyayız. Yalnızca yurtiçinde bir yapılanma değil, yurtdışından da destekler alınıp onların kurgu ve maşasıyla devam eden bir yapı var. Bu terör örgütüne yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bırakın onları koruyup kollamak, olumlu söz söyleyen bile karşılığını bulacaktır. Kütahya, bundan önceki Valimiz Şerif Yılmaz tarafından bu konunun erken teşhis edilebildiği, tehlikenin erken fark edilebildiği illerden bir tanesi olmuş, onu da takdirle karşılamak lazım. Bu dönem içerisinde bu mücadelede Kütahya'nın başarısı Türkiye'nin genel başarısından daha geride değil" diye konuştu. (EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Aydınlı Oğuzhan Milli Takımda İlk Golünü Attı12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Gevaş’ta Voleybol Turnuvası12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Torbalı’da Evde Bakım Hizmeti Vatandaşı Memnun Etti12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Altuntaş, Muay Thai Dünya Üçüncüsü Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti12 Mayıs 2017 Cuma 11:48
  • Vali Ahmet Hamdi Nayir: Kütahya Fetö İle Mücadele Başarılı Bir İl12 Mayıs 2017 Cuma 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti