Vali Ahmet Hamdi Nayir: Vergiler Vatandaşa Hizmet Olarak Dönüyor

Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen 28. Vergi Haftası ziyaretinde yaptığı açıklamada, Vergi Haftası etkinlikleri ve kurum faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Merkezi İdare Bütçe gideri ile geliri hakkında da bilgi veren Önel, "Merkezi İdare bütçe giderimiz 1 milyon 361 bin TL, gelirimiz ise 934 milyon 755 bin TL olmuştur. Gelirin gideri karşılama oranı yüzde 63 oranındadır" dedi.

Vergi Haftasını kutlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Vergisini herkes tam ödemeli. Vergi ödemeyen vatandaş sadece devletin hakkına değil, vergi verenlerin de hakkına giriyor. Burada vatandaşa öğretilmesi gereken husus bu olmalı" ifadelerini kullandı.

Verginin önemi hakkında konuşan Vali Nayir, vatandaştan alınan vergilerin toplum yararına kullanıldığını söyledi. Vali Nayir, "Devletin vatandaşlara karşı, vatandaşın da devlete karşı görevleri var. İnsanlık oluştuğunda devlet olgusu yoktu. Ferdi hayatlardan sonra devlet olgusuna ihtiyaç duyuldu. Toplum hayatında düzen, emniyet-asayiş, adalet gibi temel hizmetlerin sağlanması ihtiyacı devlet diye bir olguyu ortaya çıkardı. Devlet bu hizmetleri yürütürken, toplu yaşamanın disiplinini ortaya koyarken mutlaka harcamalar da yapmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden devlet olgusuyla birlikte vergi olgusu da çıkmış oldu. Dolayısıyla karşılıklı haklar söz konusu. Vatandaş devletten bir şeyler bekleme hakkına sahipken. "Toplumsal yaşama düzenimizi sağla, adaleti temin et, en temel hizmetler olan altyapı, eğitim gibi konularda bize destek çık" demek durumunda. Devlet de "senin de bana karşı yükümlülüklerin var, yerine getir" demek durumunda. Dolayısıyla bugünkü modern toplumlarda, geçmişteki devletlerde de vergi devletin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi" diye konuştu. (EFE)