Vali Aktaş, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, yeni yerine taşınan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, yeni yerine taşınan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çalışanlar tarafından karşılandı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, geçtiğimiz günlerde taşınan ve bir süredir hizmet vermeye devam eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet binasında incelemelerde bulundu yetkililerden hizmet binası ile ilgili bilgiler aldı.

Ayrıca, Vali Aktaş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün vatandaşlara yapılan hizmetlerin kaliteli, sağlıklı ve zamanında yapılması hususunda bilgi alış verişinde bulunarak idarecilere çalışmalarında kolaylıklar diledi, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.