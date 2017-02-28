Vali Aktaş, Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulunu Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Mehmet Avlanmaz İmam hatip Ortaokulunu ziyaret ederek okul idarecilerinden okul hakkında ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Aktaş, öğrencilerle yakından ilgilendi ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Vali Aktaş,"Derslerinize de düzenli çalışın, böylesine iyi okullarda eğitim aldığınız için şanslısınız. Allah gönlünüze göre versin ama sınava girdiğinizde kendi bilginizle baş başa kalacaksınız. Onun için olabildiğince çok çalışın, vatanımıza ve milletimize hayırlı nesiller olasınız, hepinize başarılar diliyorum" dedi.